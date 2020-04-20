Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 апреля 18°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

14 новых случаев Covid-19 подтвердили в Алтайском крае

В Алтайском крае выявили 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе 20 апреля.

Новый рынок. Коронавирус.
Новый рынок. Коронавирус.
Анна Зайкова.

Всего в регионе 86 лабораторно подтвержденных случаев, в том числе у 11 детей.

Из числа заболевших 49 человек — жители Барнаула, 37 — других территорий Алтайского края.

В Павловском районе и Горняке по 5 заболевших, в Рубцовском районе (Веселоярск) — 4 инфицированных, в Камне-на Оби, Змеиногорске и Крутихинском районе — по 3, в Бийске, Первомайском районе (Логовское), Советском районе по 2 заболевших, Рубцовске, Заринске, Новоалтайске, Поспелихинском районе (Николаевка) — пять человек.

Также сообщается, что из Городской больницы № 5 выписали пять пациентов после лечения коронавирусной инфекции. Они прошли полный курс лечения и после двукратного отрицательного теста на коронавирус смогли покинуть больницу.

У двух из этих пациентов была зафиксирована пневмония, у одного пациента заболевание протекало с незначительными признаками инфекции, у остальных пациентов течение заболевания проходило в легкой форме, без клинических проявлений.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость