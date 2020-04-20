14 новых случаев Covid-19 подтвердили в Алтайском крае

Всего в регионе 86 лабораторно подтвержденных случаев, в том числе у 11 детей.

Из числа заболевших 49 человек — жители Барнаула, 37 — других территорий Алтайского края.

В Павловском районе и Горняке по 5 заболевших, в Рубцовском районе (Веселоярск) — 4 инфицированных, в Камне-на Оби, Змеиногорске и Крутихинском районе — по 3, в Бийске, Первомайском районе (Логовское), Советском районе по 2 заболевших, Рубцовске, Заринске, Новоалтайске, Поспелихинском районе (Николаевка) — пять человек.

Также сообщается, что из Городской больницы № 5 выписали пять пациентов после лечения коронавирусной инфекции. Они прошли полный курс лечения и после двукратного отрицательного теста на коронавирус смогли покинуть больницу.

У двух из этих пациентов была зафиксирована пневмония, у одного пациента заболевание протекало с незначительными признаками инфекции, у остальных пациентов течение заболевания проходило в легкой форме, без клинических проявлений.