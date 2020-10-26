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Жизнь

210 новых случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

За сутки в Алтайском крае выявили 210 случаев заражения коронавирусом, в том числе 17 бессимптомных. Также зафиксировали 5 летальных случаев, сообщили 26 октября в региональном оперштабе.

Ученые. Исследования. Анализы.
Ученые. Исследования. Анализы.
CC0

В тяжелом состоянии в инфекционных госпиталях находится 417 человек, 151 на аппаратах ИВЛ.

В больницах остается 694 свободных койки для больных коронавирусом.

Общее число заболевших составляет 18 133 человека, выздоровело — 15 348 (за сутки +142) человек.

За весь период умерло 715 человек

Новые случаи

  • Барнаул — 71,
  • Бийск — 17,
  • Алейск и Славгород — по 15 заболевших,
  • Рубцовск — 10,
  • Заринск — 9,
  • Змеиногорский, Кулундинский и Локтевский районы — по 7 заболевших,
  • Завьяловский район — 6,
  • Белокуриха, Новоалтайск и Петропавловский район — по 5 заболевших,
  • Алейский и Калманский районы — по 4 заболевших,
  • Немецкий национальный, Солонешенский и Топчихинский районы — по 3 заболевших,
  • Алтайский, Бурлинский, Быстроистокский, Тальменский и Табунский районы — по 2 заболевших,
  • Шипуновский, Мамонтовский, Ребрихинский и Советский районы — по 1 заболевшему.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали 628 010 человек, за прошедшие сутки — 3 841.

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