210 новых случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

В тяжелом состоянии в инфекционных госпиталях находится 417 человек, 151 на аппаратах ИВЛ.
В больницах остается 694 свободных койки для больных коронавирусом.
Общее число заболевших составляет 18 133 человека, выздоровело — 15 348 (за сутки +142) человек.
За весь период умерло 715 человек
Новые случаи
- Барнаул — 71,
- Бийск — 17,
- Алейск и Славгород — по 15 заболевших,
- Рубцовск — 10,
- Заринск — 9,
- Змеиногорский, Кулундинский и Локтевский районы — по 7 заболевших,
- Завьяловский район — 6,
- Белокуриха, Новоалтайск и Петропавловский район — по 5 заболевших,
- Алейский и Калманский районы — по 4 заболевших,
- Немецкий национальный, Солонешенский и Топчихинский районы — по 3 заболевших,
- Алтайский, Бурлинский, Быстроистокский, Тальменский и Табунский районы — по 2 заболевших,
- Шипуновский, Мамонтовский, Ребрихинский и Советский районы — по 1 заболевшему.
Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали 628 010 человек, за прошедшие сутки — 3 841.