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Жизнь

66 новых случаев коронавируса и 6 смертей произошло в Алтайском крае за сутки

За сутки в Алтайском крае выявили 66 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили 18 сентября в оперативном штабе. 6 человек с установленным диагнозом скончались.

Коронавирус. Медик. COVID-19.
Коронавирус. Медик. COVID-19.
CC0

Из числа новых случаев в Барнауле — 41, Заринске — 5, Рубцовске — 4, Славгороде — 3, Поспелихинском районе — 2, в Бийске, Камне-на-Оби, Новоалтайске, Бурлинском, Заринском, Зональном, Каменском, Косихинском, Крутихинском, Советском и Шипуновском районах — по 1 заболевшему.

В тяжелом состоянии находятся 127 человек, 59 на аппаратах ИВЛ. В госпиталях находятся 985 пациентов, амбулаторное лечение получают двое.

Всего с начала пандемии в крае заболело 12 846 человек, всего выздоровело — 11 447, за прошедшие сутки — 29 пациентов.

За весь период скончались 412 человек, за прошедшие сутки — 6 человек.

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