98 новых случаев коронавируса и 9 смертей зафиксировали в Алтайском крае за день

За сутки в Алтайском крае выявили 98 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили 1 октября в оперативном штабе.

Большинство выявленных случаев в Барнауле — 59. В Бийске — 8, Новоалтайске — 5, Белокурихе, Яровом, Первомайском, Усть-Пристанском м Шелоболихинском районах — по 3 заболевших, в Целинном районе — 2, в Алейске, Заринске, Рубцовске, Алтайском, Баевском, Быстроистокском, Завьяловском, Ребрихинском и Усть-Калманском районах — по 1 заболевшему.

В тяжелом состоянии находятся 246 человек, 86 на аппаратах ИВЛ.

За весь период скончалось 493 человека, за прошедшие сутки — 9 пациентов.

Всего в крае с начала пандемии заболели 13 921 пациент, выздоровели 12 285 человек (за прошедшие сутки — 40 пациентов).