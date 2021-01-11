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Жизнь

198 новых случаев заражения коронавирусом фиксируют на Алтае вторые сутки подряд

В Алтайском крае медики за сутки зарегистрировали 198 новых случаев заболевания коронавирусном, выздоровели 162 пациента, умерли 12 человек. Во всех летальных случаях причиной смерти стал именно коронавирус, сообщили 11 января в алтайском оперштабе.

Масочный режим. Коронавирус.
Масочный режим. Коронавирус.
СС0

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1752 человека, в тяжелом состоянии 349 пациентов, 89 из них — на аппаратах ИВЛ.

Общее число заболевших составляет 35 160 человек. Выздоровели всего 31 575 человек. Умерли 1 678 пациентов.

В резерве в ковидных госпиталях Алтайского края находится 1 244 коечных места.

Новые случаи заражения

  • Барнаул — 54,
  • Рубцовск — 25,
  • Бийск — 16,
  • Локтевский район — 10,
  • Заринск — 8,
  • Алейск, Павловский, Первомайский, Поспелихинский районы — по 6 заболевших,
  • Тальменский район — 5,
  • Алейский, Благовещенский, Бурлинский, Новичихинский районы — по 4 заболевших,
  • Егорьевский, Змеиногорский, Краснощековский, Тогульский районы — по 3 заболевших,
  • Славгород, Белокуриха, Алтайский, Косихинский, Рубцовский, Табунский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
  • Новоалтайск, Баевский, Бийский, Волчихинский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Калманский, Курьинский, Михайловский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Топчихинский, Угловский районы — по 1 заболевшему.

Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовали 986 414 человека. Количество тестирований с учетом повторных исследований составило 4 218 за минувшие сутки.

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