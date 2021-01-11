198 новых случаев заражения коронавирусом фиксируют на Алтае вторые сутки подряд

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1752 человека, в тяжелом состоянии 349 пациентов, 89 из них — на аппаратах ИВЛ.
Общее число заболевших составляет 35 160 человек. Выздоровели всего 31 575 человек. Умерли 1 678 пациентов.
В резерве в ковидных госпиталях Алтайского края находится 1 244 коечных места.
Новые случаи заражения
- Барнаул — 54,
- Рубцовск — 25,
- Бийск — 16,
- Локтевский район — 10,
- Заринск — 8,
- Алейск, Павловский, Первомайский, Поспелихинский районы — по 6 заболевших,
- Тальменский район — 5,
- Алейский, Благовещенский, Бурлинский, Новичихинский районы — по 4 заболевших,
- Егорьевский, Змеиногорский, Краснощековский, Тогульский районы — по 3 заболевших,
- Славгород, Белокуриха, Алтайский, Косихинский, Рубцовский, Табунский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
- Новоалтайск, Баевский, Бийский, Волчихинский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Калманский, Курьинский, Михайловский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Топчихинский, Угловский районы — по 1 заболевшему.
Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовали 986 414 человека. Количество тестирований с учетом повторных исследований составило 4 218 за минувшие сутки.