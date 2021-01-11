198 новых случаев заражения коронавирусом фиксируют на Алтае вторые сутки подряд

В Алтайском крае медики за сутки зарегистрировали 198 новых случаев заболевания коронавирусном, выздоровели 162 пациента, умерли 12 человек. Во всех летальных случаях причиной смерти стал именно коронавирус, сообщили 11 января в алтайском оперштабе.