72 новых случая COVID-19 зафиксировали в Алтайском крае

72 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за сутки, сообщили 15 июня в оперативном штабе.

Из числа новых случаев: в Барнауле — 54 человека, по трое в Первомайском и Советском районах, по двое в Заринске, Калманском, Кулундинском, Смоленском и Тальменском районах, по одному в Благовещенском и Косихинском.

Общее количество заболевших составляет 2 867 человек. Выздоровевших — 1643 человек.

Кроме того, за сутки зафиксирован один смертельный случай, напрямую не связанный с COVID-19.

Всего скончался 41 человек. 22 случая смерти от COVID-19, 17 случаев — иные причины смерти, два случая находятся на экспертизе.