Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 июня 20°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

72 новых случая COVID-19 зафиксировали в Алтайском крае

72 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за сутки, сообщили 15 июня в оперативном штабе.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

Из числа новых случаев: в Барнауле — 54 человека, по трое в Первомайском и Советском районах, по двое в Заринске, Калманском, Кулундинском, Смоленском и Тальменском районах, по одному в Благовещенском и Косихинском.

Общее количество заболевших составляет 2 867 человек. Выздоровевших — 1643 человек.

Кроме того, за сутки зафиксирован один смертельный случай, напрямую не связанный с COVID-19.

Всего скончался 41 человек. 22 случая смерти от COVID-19, 17 случаев — иные причины смерти, два случая находятся на экспертизе.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость