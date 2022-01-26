Новым начальником УФСБ по Алтайскому краю стал бывший глава управления в Республике Алтай

Президент России Владимир Путин назначил на должность начальника УФСБ по Алтайскому краю Романа Плотникова, сообщает правительство Республики Алтай.

Плотников с марта 2019 года возглавлял управление ФСБ по Республике Алтай.

«Роман Плотников, ранее возглавлявший УФСБ России по Республике Алтай, указом президента РФ назначен на должность начальника УФСБ России по Алтайскому краю», — говорится в сообщении.

25 января главе Республики Алтай Олегу Хорохордину представили нового начальника УФСБ — полковника Сергея Минашкина.

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия УФСБ и правительства региона.

Роман Плотников родился 1 декабря 1976 года в городе Кунгур Пермской области. Начал службу в органах безопасности с 2000 года, пройдя путь от оперуполномоченного до руководителя территориального управления.

Имеет государственные и ведомственные награды. Ветеран боевых действий. Проходил службу в территориальных органах безопасности Калининградской и Вологодской областей, Пермского края.