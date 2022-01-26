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Жизнь

Новым начальником УФСБ по Алтайскому краю стал бывший глава управления в Республике Алтай

Президент России Владимир Путин назначил на должность начальника УФСБ по Алтайскому краю Романа Плотникова, сообщает правительство Республики Алтай.

Роман Плотников, начальник УФСБ России по Алтайскому краю.
Роман Плотников, начальник УФСБ России по Алтайскому краю.
altai-republic.ru

Плотников с марта 2019 года возглавлял управление ФСБ по Республике Алтай.

«Роман Плотников, ранее возглавлявший УФСБ России по Республике Алтай, указом президента РФ назначен на должность начальника УФСБ России по Алтайскому краю», — говорится в сообщении.

25 января главе Республики Алтай Олегу Хорохордину представили нового начальника УФСБ — полковника Сергея Минашкина.

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия УФСБ и правительства региона.

Роман Плотников родился 1 декабря 1976 года в городе Кунгур Пермской области. Начал службу в органах безопасности с 2000 года, пройдя путь от оперуполномоченного до руководителя территориального управления.

Имеет государственные и ведомственные награды. Ветеран боевых действий. Проходил службу в территориальных органах безопасности Калининградской и Вологодской областей, Пермского края.

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