Новым "уловом" хвалятся алтайские грибники. Фото

Известно, что любители "тихой охоты" нашли свою "добычу" в Новокузнецком районе.
Ранее жители Алтайского края массово собирали сморчки.
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Корзины грибников пополнили летние опята и свинушки, сообщает "Грибы и грибники Алтайского края".
Известно, что любители "тихой охоты" нашли свою "добычу" в Новокузнецком районе.
Ранее жители Алтайского края массово собирали сморчки.
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