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Жизнь

Новый автовокзал откроют в Новосибирске уже к Новому году

21 декабря в Новосибирске начнет работать новый автовокзал. Он расположен на Гусинобродском шоссе, 37/2, сообщает ndn.info. С него запустят девять рейсов. При этом старый автовокзал на Красном проспекте продолжит работать.

Новосибирский автовокзал.
Новосибирский автовокзал.
vk.com/civilpatrolnsk

В пресс-службе автовокзала сообщили, что он будет оборудован всем необходимым. В здании есть просторный зал ожидания, кассы, комната матери и ребенка, туалеты, семейная комната, медпункт, камера хранения, автопочта.

Кроме того, на территории вокзала организуют бесплатные парковочные места. На втором этаже здания разместят магазины, кафе, зону отдыха, стойки для подзарядки смартфонов. На всей территории будет бесплатный Wi-Fi.

На входах в автовокзал размещены пандусы для проезда в здание, есть кнопка вызова администратора. Специально оборудована туалетная комната. Для слабовидящих людей на территории предусмотрели тактильную плитку для безопасной навигации.

На первом этапе автобусы начнут ходить в Новокузнецк, Белово, Междуреченск, Тогучин.

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