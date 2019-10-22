Новый дизайн приложения VK: что изменится и как включить

Новый дизайн приложения VK 2019
Разработчики поменяли список вкладок внизу экрана. В новом дизайне приложения «ВКонтакте» «Рекомендации» и «Уведомления» заменили на «Обзор» и «Друзья», пишет vc.ru.
Музыку, видео и подкасты объединили в одном разделе «Обзор» с быстрым запуском.
Появилась панель быстрых действий. Кроме того, изменился внешний вид подробной информации в профиле пользователей.
Многие отмечают схожесть нового дизайна приложения VK с Facebook. В частности, издание trashbox.ru пишет, что отказ от фирменной синей «шапки» сделал интефрейсы двух социальных сетей очень похожими.
Как включить новый дизайн приложения VK
Чтобы попробовать новый дизайн VK, нужно в последней версии «ВКонтакте» отсканировать QR-код с помощью камеры Историй (во вкладке «Интересное» выбрать значок сканера в левом верхнем углу).
Короче, Меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду: выполнишь для меня пару заданий — и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка прояснится.— Alexander Schepilov (@Alex_Schepilov) October 17, 2019
Если хочешь себе новый ВК, то сходи и обнови приложение, а затем наведи камеру историй на тайный шифр! pic.twitter.com/13C2NGX10x