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Жизнь

Новый дизайн приложения VK: что изменится и как включить

Новый дизайн приложения VK — это первое с 2017 года масштабное обновление мобильного приложения «ВКонтакте». Разработчики переработали структуру разделов и внутренних сервисов приложения. Рассказываем, какие изменения ждут нас и как включить новый дизайн приложения VK.

Смартфон.
Смартфон.
СС0

Новый дизайн приложения VK 2019

Разработчики поменяли список вкладок внизу экрана. В новом дизайне приложения «ВКонтакте» «Рекомендации» и «Уведомления» заменили на «Обзор» и «Друзья», пишет vc.ru.

Музыку, видео и подкасты объединили в одном разделе «Обзор» с быстрым запуском.

Появилась панель быстрых действий. Кроме того, изменился внешний вид подробной информации в профиле пользователей.

Многие отмечают схожесть нового дизайна приложения VK с Facebook. В частности, издание trashbox.ru пишет, что отказ от фирменной синей «шапки» сделал интефрейсы двух социальных сетей очень похожими.

Смартфон. Работа.
Смартфон. Работа.
СС0

Как включить новый дизайн приложения VK

Чтобы попробовать новый дизайн VK, нужно в последней версии «ВКонтакте» отсканировать QR-код с помощью камеры Историй (во вкладке «Интересное» выбрать значок сканера в левом верхнем углу).

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