Новый геоудар поразит Землю 12 февраля. Последствия

Вспышка класса X может спровоцировать магнитную бурю. Явление сопровождается также нарушением коротких волн радиосвязи.
До 15:00 индекс будет колебаться между 1–2 баллами, что считается спокойной магнитосферой.
С 15:00 до 18:00 атаки с Солнца достигнут 3 баллов, а до 21:00 ожидается небольшая передышка.
У метеопатов в этот день могут быть переменчивость настроения, обострение хронических болезней и беспокойный сон. Медики рекомендуют таким людям больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.
Ранее магнитная буря приготовила неприятный подарок россиянам. Пик ее активности достиг 4 баллов.
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