Новый глава Барнаула ушел в отпуск

Такое решение сити-менеджер принял по согласованию с губернатором края Виктором Томенко.

17 февраля Франк провел аппаратное совещание, на котором поставил всем городским службам задачи по обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения.

«Исполнение обязанностей главы города на время кратковременного отпуска Вячеслава Франка (до конца недели) возложено на первого заместителя главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолия Воронкова», — добавили в мэрии.

Вячеслава Франка депутаты избрали главой Барнаула 14 февраля.