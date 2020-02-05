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Жизнь

Новый глава Минкомсязи предложил бумажные паспорта заменить мобильным приложением

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил использовать мобильные приложения вместо паспортов для идентификации граждан, пишет «Парламентская газета».

Максут Шадаев, глава Минкомсвязи России.
Максут Шадаев, глава Минкомсвязи России.
digital.gov.ru.

С такой инициативой Шадаев выступил на расширенном заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Многие страны используют мобильное приложение для идентификации, особенно когда говорим про простые бытовые ситуации, например проход в здание. Когда я прихожу в ведомство, для идентификации просят паспорт. Можно заменить его простым идентификационным приложением», — сказал министр.

Он также пордчеркнул, что во многих странах уже используют электронные удостоверения.

Это уже вторая «забавная» инициатива нового министра на посту. Ранее он предложил дать силовикам доступ к различным конфиденциальным данным россиян.

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