Новый глава Минкомсязи предложил бумажные паспорта заменить мобильным приложением

С такой инициативой Шадаев выступил на расширенном заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Многие страны используют мобильное приложение для идентификации, особенно когда говорим про простые бытовые ситуации, например проход в здание. Когда я прихожу в ведомство, для идентификации просят паспорт. Можно заменить его простым идентификационным приложением», — сказал министр.

Он также пордчеркнул, что во многих странах уже используют электронные удостоверения.

Это уже вторая «забавная» инициатива нового министра на посту. Ранее он предложил дать силовикам доступ к различным конфиденциальным данным россиян.