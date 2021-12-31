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Жизнь

Новый год-2022. Президент РФ Владимир Путин обратился к нации

31 декабря своем обращении Путин отметил, что в уходящем году граждане страны столкнулись с колоссальными вызовами, но учились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи «и смогли это сделать благодаря нашей солидарности», сообщает ТАСС.

Новогоднее обращение Владимира Путина.
Новогоднее обращение Владимира Путина.
Пресс-служба Кремля.

«Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных и близких людей», — сказал глава государства.

Президент также отметил, что «всех нас объединяет сейчас надежда на добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года».

Он отдельно обратился и к тем, кто в праздник «исполняет свой профессиональный воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок».

«Встречая Новый год, мы надеемся, что он откроет новые возможности, рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов», — также сказал Путин.

По его словам, именно из таких результатов будет складываться реализация общенациональных планов.

«Их главная цель — повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной», — подчеркнул российский лидер.

Первыми новогоднее поздравление президента увидели жители Камчатки и Чукотки, где уже наступил новый год, пишет vz.ru.

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