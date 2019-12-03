Новый, 2020 год. Промышленные предприятия Барнаула украшают свои территории к празднику

В столице Алтайского края в очередной раз проводится муниципальный смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление промышленных предприятий. Его победители будут определены в трех номинациях в январе 2020 года.

«Мы приглашаем ведущие предприятия Барнаула принять в этом году активное участие в смотре-конкурсе и сделать свой существенный вклад в новогоднее оформление и зимнее благоустройство родного города», — отметили в комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда.

В мэрии Барнаула также подчеркнули, что конкурсная комиссия будет оценивать единый стиль новогоднего оформления, масштабность элементов, оригинальность праздничного оформления территории предприятия, наличие украшенных живых или искусственных елей.

Также большое значение будет иметь использование тематических элементов в оформлении — 2020 год объявлен президентом страны Владимиром Путиным Годом памяти и славы.

Справка

В начале 2019 года в столице Алтайского края также были названы победители муниципального смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление промышленных предприятий.

Первое место в номинации «Лучшее световое оформление» комиссия присудила «Барнаульскому пивоваренному заводу». В число призеров попали «Барнаульский станкостроительный завод», завод «Ротор» и «Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий» (АТИ).

В номинации «Лучшее декоративно-художественное оформление территории» жюри решило разделить победу между предприятием АЗПИ и строительной компанией «Союз». В число призеров были включены «Завод механических прессов», «Барнаултрансмаш» и «Барнаульская водяная компания».

В третьей номинации — «Лучшая снежная фигура» — поступила всего одна заявка, и поэтому победителя в ней решили не определять. Зато отдельным призом была отмечена работа компании «Алттранс» с формулировкой «За традиционное сказочно-новогоднее оформление территории предприятия».

Всем победителям и призерам конкурса от имени мэрии Барнаула вручены дипломы I, II и III степени, а участники получили благодарственные письма.