Новый инста-тренд: что такое «губы дьявола» и как их делают

В соцсетях набирает обороты новый тренд — «губы осьминога» или «губы дьявола». Косметологи придают губам девушек волнистый контур с помощью филлеров. Реакция на бьюти-прием неоднозначная.

Кто придумал «губы дьявола»?

Авторство новой формы губ приписывают скандально-известному косметологу Емельяну Брауде. О нем мало достоверной информации. Однако некоторые СМИ сообщали, что он не имеет медицинского образования, работает без халата и перчаток, пользуется сомнительными препаратами и проводит дорогие мастер-классы по всей России. Брауде утверждает, что он не врач, зато эксперт.

Как делают «губы дьявола»?

Косметолог делает несколько уколов филлеров в губы, они придают им необычную форму.

Не вредна ли такая форма губ?

Врач-косметолог Александра Гонт прокомментировала «Известиям» новый тренд. По ее словам, сама процедура безболезненная. И если врач использовал качественный препарат, то через некоторое время губы вернут прежнюю форму.

Если же будет аллергическая реакция или у пациента есть проблемы с иммунитетом, то могут образоваться рубцы, которые останутся на всю жизнь. Гонт считает, что новый тренд далек от эстетики.

Что говорят в соцсетях о «губах дьявола»?

Косметологи в Instagram спрашивают мнение подписчиков о новом тренде или приглашают на процедуру. Аудитория реагирует неоднозначно. Кто-то пишет, что это очень красиво, а другие оставляют комментарии в духе «уберите это, пожалуйста, я спать не смогу».