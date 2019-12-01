Новый инста-тренд: что такое «губы дьявола» и как их делают

Кто придумал «губы дьявола»?
Авторство новой формы губ приписывают скандально-известному косметологу Емельяну Брауде. О нем мало достоверной информации. Однако некоторые СМИ сообщали, что он не имеет медицинского образования, работает без халата и перчаток, пользуется сомнительными препаратами и проводит дорогие мастер-классы по всей России. Брауде утверждает, что он не врач, зато эксперт.
Как делают «губы дьявола»?
Косметолог делает несколько уколов филлеров в губы, они придают им необычную форму.
Не вредна ли такая форма губ?
Врач-косметолог Александра Гонт прокомментировала «Известиям» новый тренд. По ее словам, сама процедура безболезненная. И если врач использовал качественный препарат, то через некоторое время губы вернут прежнюю форму.
Если же будет аллергическая реакция или у пациента есть проблемы с иммунитетом, то могут образоваться рубцы, которые останутся на всю жизнь. Гонт считает, что новый тренд далек от эстетики.
Что говорят в соцсетях о «губах дьявола»?
Косметологи в Instagram спрашивают мнение подписчиков о новом тренде или приглашают на процедуру. Аудитория реагирует неоднозначно. Кто-то пишет, что это очень красиво, а другие оставляют комментарии в духе «уберите это, пожалуйста, я спать не смогу».