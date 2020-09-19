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Новый коронавирусный максимум установлен в Горном Алтае. Выявлено сразу 70 новых случаев заболевания

Сразу 70 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Горном Алтае — для региона это новый максимум, сообщают «Новости Горного Алтая» со ссылкой на оперштаб.

Коронавирус. Пандемия. Маска.
Коронавирус. Пандемия. Маска.
CC0

Так, коронавирус подтвердился у 27 жителей Кош-Агачского района, в том числе у 18 детей; у 13 жителей Турочакского района, в том числе у пяти детей; у 11 жителей Горно-Алтайска, в том числе у одного ребенка; у семи жителей Майминского района; у семи жителей Онгудайского района, в том числе у четырех детей; у четырех жителей Улаганского района, в том числе у одного ребенка; у одного жителя Шебалинского района.

По последним данным, в Республике Алтай лабораторно подтверждено 2868 случаев заболевания.

По состоянию на утро 19 сентября, за весь период в регионе выздоровели 2276 человек.

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