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Жизнь

«Новый Папа». Режиссер фильма о понтифике не знал, что снимал УАЗ вместо Mercedes

Итальянский режиссер Паоло Соррентино не знал, что использовал в качестве папамобиля машину российской марки УАЗ. На Венецианском кинофестивале он представил две серии сериала «Новый Папа».

Встреча Владимира Путина с Папой Римским Франциском.
Встреча Владимира Путина с Папой Римским Франциском.
kremlin.ru

«А я не знал, что это русский джип. Я поставил задачу своим помощникам, и они мне показали три варианта машины, я сказал: «Этот», — сказал Соррентино агентству ТАСС.

Черный (а не белый, как в реальности) папамобиль с Джоном Малковичем в образе Папы Римского вызвал ажиотаж среди туристов на улице перед собором Святого Петра в конце марта, когда там проходили съемки сериала.

Некоторые туристы, ставшие свидетелями сцены, приняли его за настоящего понтифика.

А российские пользователи интернета обратили внимание, что на записях, попавших в сеть, пишет bfm.ru, В роли папамобиля «служит» автомобиль российской марки.

На самом деле нынешние папамобили — марки Mercedes-Benz.

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