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Жизнь

Новый прожиточный минимум установили в Алтайском крае

Размер прожиточного минимума в Алтайском крае за второй квартал 2019 года составил в среднем 10 194 рубля, говорится в постановлении правительства региона.

Овощи. Урожай.
Овощи. Урожай.
СС0

Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума — 10 837 рублей, для пенсионеров — 8818 рублей, для детей — 10 203 рубля.

Прожиточный минимум по сравнению с первым кварталом 2019 года увеличился на 286 рублей (2,9%).

Это власти объясняют ростом цен на столовые корнеплоды (в среднем на 45,5%), крупы и бобовые (7,7%), фрукты (5%) и мясные продукты (2,3%).

Что такое прожиточный минимум?

Это стоимостная оценка потребительской корзины. Она рассчитывается на основании потребительских цен на продукты. В расчет также включают расходы по обязательным платежам и сборам.

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