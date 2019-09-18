Новый прожиточный минимум установили в Алтайском крае

Размер прожиточного минимума в Алтайском крае за второй квартал 2019 года составил в среднем 10 194 рубля, говорится в постановлении правительства региона.

Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума — 10 837 рублей, для пенсионеров — 8818 рублей, для детей — 10 203 рубля.

Прожиточный минимум по сравнению с первым кварталом 2019 года увеличился на 286 рублей (2,9%).

Это власти объясняют ростом цен на столовые корнеплоды (в среднем на 45,5%), крупы и бобовые (7,7%), фрукты (5%) и мясные продукты (2,3%).

Что такое прожиточный минимум?

Это стоимостная оценка потребительской корзины. Она рассчитывается на основании потребительских цен на продукты. В расчет также включают расходы по обязательным платежам и сборам.