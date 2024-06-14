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Жизнь

Новый раздел для SIM-карт может появится на «Госуслугах»

Депутат Антон Горелкин предложил законопроект о создании на портале «Госуслуги» раздела «Мои SIM-карты». В нем будут указаны телефонные номера, оформленные на паспорт пользователя.

В своем Telegram-канале депутат сообщил, что эта инициатива связана с многочисленными случаями мошенничества при регистрации SIM-карт по подложным документам.

Новый раздел позволит россиянам не только получить полную информацию о телефонных номерах, зарегистрированных на их паспорт, но и прекращать обслуживание неиспользуемых номеров прямо через портал «Госуслуг».

Для иностранцев предлагается ввести особые требования: запретить им заключать договор с оператором через интернет, оформлять более десяти номеров и привязывать SIM-карту только к одному устройству.

Отмечается, что эти меры помогут укрепить безопасность и усложнят жизнь мошенникам, террористам и другим злоумышленникам.

Ранее сообщалось, что Минцифры планирует ужесточить продажу SIM-карт.

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