В Алтайском крае парень избил и зарезал нагрубившего ему соседа

В Алтайском крае 18-летний парень во время конфликта избил, а после зарезал 47-летнего соседа.

"Инцидент Барнаул" сообщает, что в с. Топчиха 18-летний парень напал на 47-летнего соседа.

Накануне 10 февраля вечером молодой человек зашел в дом мужчины, где компания распивала спиртные напитки. Один из присутствующих попросил парня покинуть помещение в грубой форме, обвиняемый оскорбился.

На веранде дома он избил обидчика, сходил за орудием убийства домой и вернувшись, нанес пострадавшему несколько ударов в область шеи.

Пострадавший скончался на следующий день от полученных травм.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае постоялец дома инвалидов и престарелых убил друга.

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