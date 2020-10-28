Новый «развод». Алтайских налоговиков завалили декларациями на вычет по пенсионному страхованию

Управление ФНС по Алтайскому краю предупредило о действиях мошенников, которые внушают жителям региона, что они могут получить «тайный» налоговый вычет.

В ведомстве отметили, что жители Алтайского края массово поверили мошенникам, которые начали обучать «способу получения денег с помощью несуществующего налогового вычета».

Видеоролик с инструкцией «о получении социального вычета по дополнительным взносам» распространяют в сети. По сути, предупредили в ФНС, это банальный развод.

Мошенники называют выдуманный возврат вычетом «на обязательное пенсионное страхование» и уверяют, что на него имеет право каждый работающий житель России.

В итоге жители Алтайского края поверили и массово подают запросы на получение несуществующего вычета.

«Налоговые органы края просто заваливают такими декларациями. Инспекторы делают огромную работу, так как обязаны дать на них ответ. В общем, и те и другие напрасно тратят свое время из-за этого видео», — рассказали в налоговой службе.

Осторожно мошенники! архив ГородРабот.ру

Как отметила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц алтайской ФНС Ирина Смирнова, жители, приславшие свои декларации, обещанных мошенниками денег не получат.

«Согласно действующему законодательству, налоговая служба предоставляет социальный вычет „по расходам на накопительную часть трудовой пенсии“. Однако и его вправе получить лишь тот налогоплательщик, который уплатил дополнительные взносы на накопительную часть трудовой пенсии за свой счет», — пояснила она.

Если же дополнительные взносы на накопительную часть пенсии за налогоплательщика уплачивал его работодатель, право на социальный налоговый вычет физическое лицо не имеет.

«В декларациях, заполненных с использованием видеоролика, налогоплательщиками заявлены суммы заработной платы, отраженные в Справке о состоянии счета в Пенсионном фонде России, с которых работодателями исчислены страховые взносы. В таком случае вычет нормами НК РФ не предусмотрен», — подчеркнула Смирнова.

Достоверную информацию о налоговых вычетах и порядке их получения можно прочитать только на сайте ФНС в соответсвующем разделе.