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Жизнь

Новый самолет «судного дня» разрабатывают в России

Российский авиапром приступил к работе по созданию нового самолета «судного дня», рассказал «Интерфаксу» глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Ядерный взрыв
Ядерный взрыв
СС0

«Работы в этом направлении ведутся. Заказчиком таких спецмашин выступает военное ведомство», — сказал министр, отвечая на вопрос о разработке нового воздушного командного пункта на замену Ил-80.

Он также подчеркнул, что отечественная авиационная промышленность способна выпускать самолеты всех классов, включая самолеты такого назначения.

Ранее первый зампред коллегии ВПК РФ Андрей Ельчанинов сообщил, что новый самолет «судного дня» для замены Ил-80 могут создать на базе пассажирского Ил-96.

Отметим, что воздушные командные пункты часто называют «самолетами судного дня», поскольку они могут быть задействованы в случае ядерной войны, когда наземные пункты управления будут уничтожены.

С борта такого самолета можно управлять всеми видами вооруженных сил. Главная отличительная особенность таких авиационных судов заключается в отсутствии иллюминаторов на фюзеляже, чтобы обезопасить пассажиров от последствий ядерного взрыва.

На текущей неделе в США заявили о том, что Россия готовится испытать «летающие Чернобыли». Так американцы называют российские ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.

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