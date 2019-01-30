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Новый сервис МегаФона освободит юристов и бухгалтеров от выполнения рутинных задач

МегаФон запустил обновленный сервис «Цифровой юрист», который избавит операционный персонал крупных компаний от рутинных задач, занимающих до 70% рабочего времени.

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«Цифровой юрист» разработан совместно с технологическим партнером МегаФона — компанией Nlogic. В основе экосистемы «Цифрового юриста» лежит нейросеть и технология оптического распознавания символов (OCR). Сервис предлагает три продукта для повышения эффективности бэк-офиса крупного бизнеса и оптимизации его юридической, операционной и бухгалтерской функций.

Продукт «Конструктор документов» работает по принципу нейронного чат-бота, реализованного в web-интерфейсе. Посредством диалога с пользователем он собирает необходимую информацию и выдает уже готовый документ.

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Наталья Талдыкина,
директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона:

Чат-боту можно объяснить задачу не только голосом, но и отправив переписку, например, с контрагентом. В этом заключается главное отличие решения МегаФона от других подобных продуктов на рынке, которые в основном используют шаблонный анкетный метод, отнимающий у пользователя много времени. Сервис МегаФона оптимизирует рабочие процессы, повышая скорость подготовки типовых документов с 30−40 до 2−5 минут, и предотвращает появление ошибок по причине человеческого фактора. К тому же его можно интегрировать с любыми внутренними системами заказчика.

Продукт «Судебная платформа» обрабатывает типовые входящие документы и на их основании автоматически формирует ответы, например, на запрос госорганов, претензию или судебный иск. Система может быть настроена под различные виды документов без привлечения IT-специалистов. Преимуществом платформы является ее функциональность. Юрист может сфотографировать или загрузить документ в любом цифровом формате — картинкой, текстом или в pdf. Системе понадобится 20 секунд, чтобы распознать его и подготовить отзыв. «Судебная платформа» также проверит расчеты и подскажет, на какие формулировки стоит обратить внимание.

«Система по распознаванию первичной документации» поможет бухгалтеру до шести раз быстрее переносить информацию из актов, счетов и счетов-фактур в учетные системы, такие как 1C, SAP и др. Нужно лишь отсканировать документы, далее она распознает их и подготовит к отправке в учетные системы, дав сотруднику возможность внести необходимые правки.

«Цифровой юрист» — новаторское Legal Tech решение, которое легко интегрируется с любыми внутренними системами клиента. Оно подойдет крупным федеральным структурам с большим количеством типовых юридических и бухгалтерских процессов, которые обслуживаются либо силами внутренних сотрудников, либо отдаются на аутсорсинг. «Цифровой юрист» позволит автоматизировать работу, увеличить производительность труда и сократить издержки.

МегаФон — оператор цифровых возможностей, предлагающий решения на базе облачных технологий, IoT, Big Data. Трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. I место в рейтинге самых влиятельных компаний Интернета вещей 2018 в России по данным Rusbase.

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