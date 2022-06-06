6 июня
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Жизнь

Новый сквер появится в центре Барнаула ко Дню города

Ещё одну зелёную зону благоустроят при поддержке Барнаульского отделения «Единой России» на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова. Об этом рассказал секретарь Барнаульского местного отделения «Единой России», глава города Вячеслав Франк во время субботней выездной встречи с министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым и победителями предварительного голосования партии Еленой Азаровой и Вячеславом Перерядовым.

Новый сквер появится в центре Барнаула ко Дню города.
Новый сквер появится в центре Барнаула ко Дню города.
Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

Медицинское сообщество Алтайского края давно планировало сделать одновременно место памяти и место отдыха, посвящённое фельдшерам, медсёстрам, врачам и фармацевтам. Как отметил Дмитрий Попов, вместе с представителями сферы здравоохранения рассматривались разные варианты появления зелёного уголка в Барнауле с установлением памятного знака. По предложению Вячеслава Франка новый сквер было решено благоустроить в центре краевой столице — рядом с медуниверситетом. Территорию рядом с ведущим медицинским вузом Западной Сибири уже освободили от незаконно возведённых торговых павильонов.

— У руководства города — мэра Барнаула Вячеслава Франка — появилось замечательное предложение об обустройстве сквера в честь медицинских работников в центре Барнаула, прямо на центральной улице — проспекте Ленина, — сообщил Дмитрий Попов.

Новый сквер появится в центре Барнаула ко Дню города.
Новый сквер появится в центре Барнаула ко Дню города.
Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

По словам главы барнаульских единороссов, партийцы в рамках городских проектов будут принимать активное участие в благоустройстве нового зелёного пространства Барнаула.

— Благоустройство территорий, создание новых зелёных уголков — всё это активно реализуют партийцы в рамках городских проектов «Единой России». Поэтому и этот сквер мы — Барнаульское отделение «Единой России» — берём под патронаж. Постепенно, в ходе детальной работы над эскизным проектом, меняется и концепция самого сквера: если раньше мы говорили об установке скамеек и высадки деревьев, то сегодня проект дополняется установкой памятного знака, посвящённого нашим медикам, разработкой которого занимаются архитекторы. Возможно, здесь установят и тематическую доску почёта. Эти идеи наших уважаемых и любимых медиков абсолютно верные, и мы к ним обязаны прислушиваться. Подчеркну, «Единая Россия» примет самое активное участие в возведении этого сквера, в том числе и финансовое, — отметил Вячеслав Франк.

Вячеслав Франк и Вячеслав Перерядов.
Вячеслав Франк и Вячеслав Перерядов.
Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

Как подчеркнула главный врач городской поликлиники № 1 Елена Азарова, в настоящий момент у медицинского университета нет своей площадки для проведения университетских мероприятий, а у выпускников вуза — памятного уголка.

— Рада, что сегодня руководство города и партия благоустраивают этот участок. Ведь будущие врачи и фармацевты нуждаются в этом сквере. Здесь можно проводить различные студенческие мероприятия для того, чтобы учащиеся вуза понимали: у них есть место, в которое они могут возвращаться в любое время и вспоминать студенческие годы, — заметила главный врач.

Елена Азарова.
Елена Азарова.
Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

Её поддержал руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме Вячеслав Перерядов.

— Уверен, сквер станет дополнительной точкой притяжения как для студентов АГМУ, так и для всей медицинской элиты Алтайского края. Депутатский корпус «Единой России» и активисты по поручению секретаря городского отделения возьмут на контроль все этапы реализации этого проекта, — сказал единоросс.

Вячеслав Перерядов.
Вячеслав Перерядов.
Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

Завершить первый этап благоустройства сквера планируется уже к осени этого года.

— Нам бы хотелось, чтобы уже ко Дню города новый сквер появился в Барнауле. Сегодня мы предлагаем увеличить территорию сквера, убрав забор, стоящий на улице Чкалова. В частности, благоустроительные работы должны быть завершены в этом году. Полное же завершение планируется после того, как медицинское сообщество вместе с архитекторами выберут окончательный вариант памятного знака, — резюмировал Вячеслав Франк.

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