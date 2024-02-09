12 февраля
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Жизнь

Новый старт конкурса на именную стипендию для алтайских школьников

В феврале стартовал ежегодный конкурс от алтайских социалистов на получение именной стипендии депутата Госдумы Александра Терентьева. 20 победителей будут получать стипендию 3448 рублей в месяц в течение 2024-2025 учебного года.

Школьники.
Школьники.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Как пишет пресс-служба регионального отделения партии "Справедливая Россия — За правду", чтобы стать стипендиатом, ребятам предстоит потрудиться — отбор проходят только лучшие из лучших: надо хорошо учиться и активно заниматься спортом, достигая высоких результатов.

Победители конкурса должны и после получения звания стипендиата не сдавать позиций в учебе и спорте. Координаторы проекта будут мониторить успеваемость ребят и следить за их спортивной жизнью.

По словам социалистов, этот конкурс Александр Терентьев организовал сразу, как начал работать в Алтайском крае. Парламентарий не раз говорил, что его стипендия — не просто подарок, а заслуга самих ребят, которые показывают, насколько талантливы и целеустремленны.

Заявки на участие в конкурсе принимаются от учеников 5-10 классов общеобразовательных школ городов и районов края из малообеспеченных семей. Обязательные условия — учеба на "хорошо" и "отлично" в 2022-2023 учебном году и первом полугодии 2023-2024 года, активное участие в спортивной жизни школы, достижения и награды в спорте, хорошее поведение.

Заявки и пакет документов необходимо прислать в срок до 31 марта 2024 года по почте или принести лично по адресу: 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 7, офис А-202. Стипендия назначается в двух категориях: "учащиеся 5-7 классов" и "учащиеся 8-10 классов" — по 10 ребят в каждой категории.

Все вопросы (в том числе по пакету документов) можно задать по телефону: 8 (3852) 50-17-25.

Итоги конкурса подведут не позднее 30 апреля 2024 года и опубликуют на официальном сайте регионального отделения партии.

Положение о конкурсе (требования к заявкам, к порядку проведения, к пакету документов) можно скачать на сайте.

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