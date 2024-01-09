Новый ТЦ от Ракшина и нюансы траншевой ипотеки для барнаульцев. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Барнаулу — еще один торговый центр
ТЦ построят в Индустриальном районе в границах улиц Балтийской, Сергея Ускова и Взлетной. Запускать его будет компания бизнесмена Евгения Ракшина "Первый".
В это здание смогут переехать компании, которые сейчас находятся в центре Барнаула.
Что такое траншевая ипотека и можно ли ее оформить в Алтайском крае
Эту ипотеку называют еще «квартира за рубль». Ее особенность в том, что кредит оплачивают застройщику частями - траншами. Один из траншей может быть вообще символическим и составлять 100 рублей. Тогда платеж в месяц будет всего 1 рубль, например. Эту часть оплачивают при заключении договора долевого участия
Платеж повышается до стандартных размеров, когда вносят второй транш и сумма кредита вырастает. Обычно это происходит, когда дом вводят в эксплуатацию.
Однако для Барнаула и всего региона такого варианта ипотеки нет. Но где тогда можно купить квартиру, дом или машино-место с помощью траншей — читайте в этом материале.
А когда следующие длинные выходные?
Более менее длинных выходных придется ждать до конца февраля. Благодаря Дню Защитнику Отечества мы будем отдыхать три дня подряд - 23, 24, 25 февраля.
То же самое будет к Международному Женскому Дню - 8, 9, 10 марта.
А четыре дня подряд выпадут на День Победы. Это будут 9, 10, 11, 12 марта.
Ждем!
Кстати, а здесь мы написала рекомендации о том, как втянуться в рабочую неделю после длинных выходных
Что еще почитать?
- В ведомстве объяснили, зачем электро-тарифы "привязали" к объему в Алтайском крае. И правда ли, что жители региона все равно будут платить по минимальной цене.
- А с 1 июня в Барнауле вырастет тариф на холодную воду. Причем на ощутимые 18,5%. Ух и накапает, когда традиционно отключат горячую..
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