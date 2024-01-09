Держи себя в рамках. Зачем на Алтае "привязали" электро-тарифы к объему - комментарий ведомства

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10 980 киловатт-часов в месяц - это, вообще, много или мало для домашнего хозяйства?

Обычная квартира или дом потребляет гораздо меньше. В Алтайском крае пять лет назад рассчитали и утвердили средние нормы потребления электроэнергии (они же нормативы).

И вот, согласно им, средняя «трешка» в доме без электроплиты, без электроотопления и с двумя жильцами расходует 160 киловатт-часов на человека в месяц.

А такая же «трешка» с двумя жильцами, но в доме с электроплитами, электроотоплением и электронагревательными установками – по 666 киловатт-часов, вдвоем - около 1,3 тыс. (нормативы опубликованы здесь).

Евгений Шестаков, врио начальника управления, отвечая на вопросы altapress.ru, заверил: подавляющее большинство населения, потребляющее электроэнергию именно для бытовых целей, в том числе имеющее электроотопление, попадает в первый диапазон.

И, стало быть, будет платить по минимально возможному тарифу.