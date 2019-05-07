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Жизнь

Новый участок под свалку появился в барнаульской зоне ТКО

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о переводе сельхозучастка в Первомайском районе под полигон твердых коммунальных отходов (ТКО). Документ опубликован на сайте правительства.

Сортировка мусора.
Сортировка мусора.
Ирина Баенкова

Согласно постановлению, речь идет об участке более 15 тысяч квадратов в 500 метрах от села Жилино.

Судя по кадастровой карте Алтайского края и фото со спутника, там уже находится свалка.

Участок для полигона ТКО у села Жилино.
Участок для полигона ТКО у села Жилино.
egrp365.ru

Отмечается, что с ходатайством поменять категорию использования участка к властям обратилась администрация района.

Напомним, Алтайский край разделен на семь зон — Алейскую, Барнаульскую, Бийскую, Заринскую, Каменскую, Рубцовскую и Славгородскую. В Барнаульскую зону, кроме краевой столицы, входят Новоалтайск, Калманский, Косихинский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тальменский, Троицкий районы и ЗАТО Сибирский.

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