17 января
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Жизнь

Новый вид птиц заметили в Алтайском крае

Новый вид птиц — снежный вьюрок — заметили в Чарышском районе Алтайского края. Его видят впервые в нашем регионе. Об этом сообщает «Барнаул 22».

Снежный вьюрок
Снежный вьюрок
Ирина Попова, Барнаул 22

Снежного вьюрка или снежного воробья заметила жительница Чарышского района Ирина Попова.

На первый взгляд вьюрок напоминает воробья, но по размерам он гораздо крупнее. Голова серая, спина и крылья коричневые, хвост и пятно на горле черные.

Вьюрок обитает в Альпах, Карпатах, Балканах, на Кавказе, в горах Средней и Центральной Азии. Неизвестно, как он оказался вдали от родного дома в Алтайском крае.

На территории нашего региона этот вид птиц зарегистрировали впервые.

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