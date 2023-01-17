Новый вид птиц заметили в Алтайском крае

Снежного вьюрка или снежного воробья заметила жительница Чарышского района Ирина Попова.
На первый взгляд вьюрок напоминает воробья, но по размерам он гораздо крупнее. Голова серая, спина и крылья коричневые, хвост и пятно на горле черные.
Вьюрок обитает в Альпах, Карпатах, Балканах, на Кавказе, в горах Средней и Центральной Азии. Неизвестно, как он оказался вдали от родного дома в Алтайском крае.
На территории нашего региона этот вид птиц зарегистрировали впервые.
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