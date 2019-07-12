Новый вирус маскируется под WhatsApp и заражает устройства Android

Программа «Агент Смит» заражает смартфон, используя уязвимости системы Android. Вирус попадает на устройство, когда владелец скачивает фоторедактор или игру. Вредоносное ПО маскируется под иконки уже установленных приложений, например, WhatsApp или браузер. После этого в них появляется навязчивая реклама.
Больше всего зараженных устройств (около 15 млн) в Индии.
Вирус распространяется через неофициальный маркет 9Apps. Похожий софт нашли и в Google Store. Там заявили, что уже удалили приложения из магазина.