Новый закон урезал нотариальные полномочия муниципалитетов. Что из этого следует?

C 1 сентября удостоверять завещания и доверенности на распоряжение недвижимостью можно только у нотариуса. Права органов местного самоуправления на эти нотариальные действия исключены из закона. С чем связаны изменения и что из этого следует? Разбирался altapress.ru .

Упростило жизнь отдаленных сел

Право совершать несколько нотариальных действий, переданное главам местных администраций и их уполномоченным лицам (часто это заместители глав или секретари), облегчило жизнь в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, в которых нет нотариуса.

Полномочия эти приняли не все поселения края, но значительная их часть, следует из информации Минюста. Так, по данным теруправления Минюста РФ на конец 2018 года, нотариальные действия осуществляли 287 (из существующих 643) администраций сельсоветов из 36 районов региона.

Однако из-за отсутствия на местах специалистов с профессиональными знаниями и навыками в муниципалитетах нередко совершают ошибки. И они могут очень дорого обойтись людям.

Новый закон урезал нотариальные полномочия муниципалитетов. Ирина Баенкова

Не проверил регистрацию

В 2018 году в Новоалтайский городской суд обратился Виталий М. Он потребовал признать действительным завещание, удостоверенное главой администрации одного из сельсоветов Тальменского района.

Мужчина считал себя наследником — ведь его включили в завещание. Он пришел к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Но тот пояснил: завещание неправильно оформлено в сельсовете.

Только на суде стало известно: составительница завещания не была зарегистрирована в этом сельсовете по месту пребывания. А это значит, что глава сельсовета не имел права удостоверять документ. Доказать, что имеет право на свою часть наследства, мужчина в суде так и не смог.

Глава забыла фамилию

Еще одной жительнице края пришлось судиться с главой администрации одного из сельсоветов Заринского района. Она тоже требовала признать завещание действительным.

Проблемы возникли из-за описок, еще в 2013 году совершенных главой сельсовета, удостоверявшим завещание, — тот не указал ни фамилию, ни отчество рукоприкладчика. Только имя.

Описки увидели лишь после смерти наследодателя. К счастью, здесь итог судебного разбирательства был благоприятным: суд признал завещание действительным.

Новый закон урезал нотариальные полномочия муниципалитетов. СС0

Поторопился с доверенностью

Ошибки и описки в доверенностях, выданных главами сельсоветов на распоряжение недвижимостью, тоже нередко становятся предметом споров.

В 2018 году житель Локтевского района Валерий Д. обнаружил, что к нему перешло не все наследство умершего дедушки. Земельный пай в 28 гектаров оказался в собственности односельчанина. И Валерий попытался вернуть себе (как наследнику) пай через суд.

Из материалов суда следует: глава сельсовета удостоверил доверенность, которую выдал дед Валерия Д. на имя местной жительницы. Затем женщина от имени деда продала пай своему супругу. Супруг и сказал Валерию, что земля теперь принадлежит ему.

Валерий Д., однако, заявил в суде: дед при жизни никому участок не продавал, он это знает от матери, и считает, что подпись на доверенности деду не принадлежит. Причем это в дальнейшем подтвердила экспертиза.

Суд первой инстанции признал договор купли-продажи пая недействительным, и право собственности на него перешло внуку (в порядке наследования).

Но новый владелец земли пошел судиться дальше. И Алтайский краевой суд отменил решение Локтевского райсуда. Суд отметил, что внук слишком поздно обратился в суд и пропустил срок исковой давности. Вернуть участок ему так и не удалось.

Новый закон урезал нотариальные полномочия муниципалитетов. СС0

Нельзя шутить с нотариатом

Между тем в сельсоветах уже не рискуют брать на себя столь серьезные нотариальные действия, ведь у работников зачастую нет юридического образования, правовых программ. «Мы последний раз удостоверяли завещание в 2008 году», — рассказали в Алейском сельсовете.

В Кашкарагаихинском сельсовете Тальменского района такие действия совершили последний раз в 2010 или 2011 году.

«К нам не обращаются за удостоверением доверенности на оформление права собственности на недвижимость, очень редко — за удостоверением завещания или доверенности на распоряжение недвижимостью», — сказали в администрации этого сельсовета.

В обоих сельских администрациях говорят, что с такими вопросами люди предпочитают ехать к нотариусу. «Это такая ответственность! Дело может и до суда найти. Шутить с нотариальными документами вообще нельзя», — сказал сотрудник сельсовета в Кашкарагаихе.

Новый закон урезал нотариальные полномочия муниципалитетов. Ирина Баенкова

К нотариусу , а не в сельсовет

— Конечно, в сельсоветах зачастую отсутствуют условия для соблюдения тайны совершения нотариального действия, там вряд ли смогут проверить дееспособность, выяснить реальную волю заявителя, разъяснить правовые последствия, которые могут возникнуть после подписания документов. В силу отсутствия образования, опыта уполномоченные лица зачастую сами не владеют подобной информацией. Отсюда — судебные процессы, сломанные судьбы.

— Нотариальные конторы сегодня присутствуют во всех районах Алтайского края, иногда неблагоприятные условия не позволяют доехать к нотариусу, однако это не такая большая проблема, как последствия, с которыми приходится сталкиваться вследствие ошибок. Алтайская краевая нотариальная палата обучает уполномоченных лиц, печатает разъяснительные материалы, сельсоветы передают сведения о совершенных нотариальных действиях на портал, оператором которого является Федеральная нотариальная палата, поэтому мы видим нарушения и по каждому обращаемся в прокуратуру. Однако мы понимаем желание законодателя обеспечить граждан доступной юридической помощью и также намерены работать в плане еще большей доступности именно нотариальной помощи для граждан, — прокомментировала вице-президент Алтайской краевой нотариальной палаты Оксана Агеева.

Вступят в силу 1 сентября

26 июля 2019 года приняты изменения в Федеральный закон от 26.07.2019 № 226-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» и статью 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно которым удостоверять завещания и доверенности на распоряжение недвижимостью смогут только нотариусы. Право совершать эти действия местное самоуправление больше иметь не будет.

Изменения вступают в силу 1 сентября.