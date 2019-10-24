«Новоалтайские МЭС»: благодарим жителей за терпение в период планово-предупредительного ремонта

Слагаемые его успешного прохождения — качественная подготовка техники, оборудования и персонала. Ежегодно с апреля по октябрь на энергообъектах компании «Алтайкрайэнерго» ведутся ремонтные и эксплуатационные работы, своевременное выполнение которых является важным условием профилактики возможных нарушений в работе оборудования в период холодов, когда возрастает электропотребление и увеличивается нагрузка на электрические сети. К слову, девять филиалов АО «СК Алтайкрайэнерго» обслуживают более 8 тысяч километров линий электропередач и более 3 тысяч трансформаторных подстанций населенных пунктов Алтайского края. Компания ведет постоянную работу по повышению качества электроснабжения потребителей.

Так, только на территории «Новоалтайских МЭС», обслуживающих 1244,46 километров воздушных линий, 201,19 километров кабельных линий, 526 трансформаторных подстанции, 5 распределительных пунктов, в рамках планово-предупредительного ремонта устранены дефекты в 92 трансформаторных подстанциях мощностью 10/0,4 кВ. На данный момент выполнен ремонт 232,4 км электрических сетей. Также филиалом активно ведутся работы по исполнению инвестиционной программы 2019 года. Выполнены работы по строительству ВЛИ-0,4 кВ в п. Кармацкий, строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул. Октябренок и ул. Чапаева в г. Новоалтайске с установкой ГКТП, а также смонтирована и подключена ГКТП-245 в микрорайоне Белоярск. Подключение данной ТП позволит снизить время устранения ТН по ВЛ 10 кВ Л-46−11, а также повысить качество электроснабжение потребителей по улице Драничникова и 2-ая Набережная.

В настоящий момент в «Новоалтайских МЭС» завершается диагностика и испытание оборудования подстанций, устройств релейной защиты автоматики, актуализируются схемы управления сетями и другие важные мероприятия Результатом проведенных работ на территории обслуживания Новоалтайских МЭС стало повышение качества электроэнергии, поставляемой потребителям.

Максим Бочарин,

директор филиала «Новоалтайские МЭС»: