Новое фото сына Петросяна обеспокоило поклонников

«Не дождался родителей с работы — заснул», — написала Брухунова.

Некоторых озадачила также поза ребенка. По их мнению, дети не засыпают лицом вниз просто так.

«Как можно на кресло, где сидят, лицом вниз положить ребенка?», «Одеяльцем накройте, чтоб не мерз. В комнате может быть холодно», «Так может уснуть ребенок после долгого ора. Поговорите с няней», «Умаялся», «Ребенка ни на минуту нельзя оставить без присмотра, если это не кровать с бортиками», — написали обеспокоенные фолловеры.