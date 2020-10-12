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Жизнь

Новое фото сына Петросяна обеспокоило поклонников

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова выложила новый снимок новорожденного сына Вагана. Некоторые пользователи возмутились, что ребенок лежит «лицом на грязном кресле».

Петросян.
Петросян.

«Не дождался родителей с работы — заснул», — написала Брухунова.

Некоторых озадачила также поза ребенка. По их мнению, дети не засыпают лицом вниз просто так.

«Как можно на кресло, где сидят, лицом вниз положить ребенка?», «Одеяльцем накройте, чтоб не мерз. В комнате может быть холодно», «Так может уснуть ребенок после долгого ора. Поговорите с няней», «Умаялся», «Ребенка ни на минуту нельзя оставить без присмотра, если это не кровать с бортиками», — написали обеспокоенные фолловеры.

Остальные комментаторы просто оставили комплименты малышу: «Самостоятельный парень», «Очень милая фотография», «Крепыш такой», «Лапочка какая маленькая, крепкого сна малышу», «Малыш растет, прекрасный кадр!», — написали они.

Слухи о рождении сына у Петросяна и Брухуновой появились в марте 2020 года, сообщает deti.mail.ru. В сентябре юморист показал фото с ребенком и называл его имя — мальчика назвали Ваганом в честь дедушки.

Для Татьяны это первый ребенок, у Евгения есть взрослая дочь Виктория.

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