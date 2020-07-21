Новое лицо краевой столицы. Что и как благоустроят в Барнауле по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Барнаул продолжает преображаться благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В краевой столице на эти цели выделены сотни миллионов рублей.

Общественные территории

Так, в текущем году почти 50 млн рублей направляют на то, чтобы привести в порядок парк «Изумрудный» и обустроить зеленую зону в районе пересечения улиц Взлетная и Ускова.

В парке «Изумрудный», который долгое время был точкой притяжения для многих горожан, планируется создать пешеходные и велосипедные дорожки, смонтировать наружное освещение и установит бортовой камень.

Кроме того, в парке высадят четыре сотни деревьев. Впрочем, на этом благоустроительные работы в «Изумрудном» не завершатся. В парке в течение нескольких лет проведут масштабную реконструкцию.

В будущем здесь появится зона для занятий спортом и летний амфитеатр.

Что касается сквера в спальном районе на пересечении улицы Взлетная и Ускова, то здесь обустроят тротуары с использованием брусчатки и асфальтобетона. Помимо этого, на данной площадке планируется создать искусственный водоем, установить малые архитектурные формы, скамейки, навесы и провести наружное освещение. Здесь работы предполагается завершить до 1 ноября.

Антон Шеломенцев. Анна Зайкова , altapress.ru.

По словам Антона Шеломенцева, руководителя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, за обустройство обоих объектов — парка «Изумрудный» и сквера на Взлетной-Ускова — еще в 2019 году проголосовали сами горожане.

Благоустройство дворов

В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Барнауле также активно проводится ремонт дворовых территорий. Так, компания «Индустрия» в 2020 году отремонтирует 81 двор. На это выделено 217 млн рублей.

Сейчас работы по благоустройству ведутся в 44 дворах. Работы, согласно контракту, должны быть завершены до 1 октября текущего года.

Отметим, что в благоустройстве дворовых территорий на условиях софинансирования участвуют и сами горожане.

Как отмечают в компании «Индустрия», за счет казенных денег дорожники отремонтируют проезды, установят освещение, скамейки и урны. А уже в рамках дополнительного перечня работ с софинансированием жителей на 63 дворовых территориях будут оборудованы детские и спортивные площадки, обустроены 32 автомобильные парковки, 4 контейнерные площадки и 2 системы водоотведения.

Ул. Антона Петрова , 124 Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Ул. Юрина , 247 Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. Ул. Чеглецова , 7а Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

В раскладке по районам города этот фронт работ выглядит следующим образом:

Железнодорожный — 13 дворов;

Индустриальный — 28 дворов;

Ленинский — 13 дворов;

Октябрьский — 15 дворов;

Центральный — 12 дворов.