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Жизнь

Новое приложение «Госуслуги» запустят в 2022 году

Минцифры планирует запустить новое приложение «Госуслуги» в 2022 году, передает ТАСС.

Портал Госуслуги.
Портал Госуслуги.
altapress.ru

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев отметил, что программа будет подстраиваться под пользователя и предлагать интересные ему услуги.

Он добавил, что в этом году ведомство запустило новую веб-версию портала: «Надеюсь, до конца года мы старую версию портала отключим. Там очень много новых возможностей технических. Все ориентировано на то, чтобы пользователь максимально быстро мог найти нужную услугу, максимально быстро мог заполнить необходимое заявление, используя для этого минимальное количество кликов».

Кроме того, Минцифры озадачено обеспечением кибербезопасности.

К примеру, планируется выявлять и блокировать 80% фишинговых сайтов в течение суток. А также снизить количество мошеннических звонков на 50%, оперативно мониторить утечки персональных данных.

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