Новое пространство доступных цен на одежду открывается в Барнауле

Засиделись на карантине, и хочется уже погулять по магазинам? Но цены в бутиках с брендовой одеждой кусаются, и скидок совсем нет? Тогда мы идем к вам! А точнее мы приглашаем вас в новое пространство благотворительного магазина Charity Market.

Для того чтобы покупателям было удобно выбирать для себя одежду магазин нашел большое, светлое пространство. Теперь на 200 квадратных метрах получиться разместить еще больше новинок. Несмотря на новое пространство, цены остаются по-прежнему низкими. Детская обувь за благотворительный взнос всего в 169 рублей или блузка за 149, а пиджак за 290 р.

Charity Market работает на благотворительной основе. Это означает, что все вырученные деньги идут на помощь многодетным и малоимущим семьям, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, которым помогает благотворительный фонд «Облака».

Только за июнь месяц в фонд было передано более 150 тысяч рублей, которые поступили от продажи одежды. Горожане осознано отдают свои вещи, чтобы люди могли приобрести их по доступным ценам и тем самым поддержать работу фонда. Такой круговорот вещей, помощи и добра в нашем городе возможен в стенах Charity Market.

На прежнем месте, по адресу Социалистический, 34 в течение года останется большой контейнер для приема вещей.

Специально к открытию нового магазина приготовил для вас летнюю коллекцию и горячие новинки для любого возраста.

Charity Market приглашает на открытие благотворительного пространства. Оно состоится 17 июля по адресу ул. Пролетарская, 56. Новый пункт приема и благотворительный магазин будет работать с 10:00 до 20:00.

Подписывайтесь на аккаунт магазина и следите за обновлением коллекции каждый день: www.instagram.com/charitymarket22