14 октября
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Жизнь

Новое штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае. Какая погода будет 15−17 октября

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае. С 15 по 17 октября сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность. Какая погода будет в эти дни, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Небо, погода.
Небо, погода.
СС0

Погода в Алтайском крае 15−17 октября

Ночью 15 октября в Алтайском крае ожидается температура −2…−7 (по западу до +3) градусов, а днем +10…+15 (по югу до +20) градусов. Осадков не прогнозируют. Ветер будет юго-восточный, 2−7 м/с.

Ночью 16 октября в регионе снова вероятны −2…−7 (по западу до +3) градусов, а днем +15…+20 (местами +9…+14) градусов. Сутки также пройдут преимущественно без осадков, однако ветер сменится на южный — до 14 м/с.

Ночью 17 октября градусник покажет +3…+8 градусов, а днем +9…+14 градусов. Пройдут небольшие дожди. Ветер до 18 м/с будет дуть с северо-запада.

Дождь, погода.
Дождь, погода.
СС0

Погода в Барнауле 15−17 октября

Ночью 15 октября в Барнауле ожидаются −1…−3 градусов, а днем +11…+13 градусов, без осадков. Ветер прогнозируют юго-восточный, 2−7 м/с.

Ночью 16 октября в краевой столице вероятна температура −1…−3 градусов, а днем +12…+14 градусов, преимущественно без осадков.

Ночью 17 октября возможны +3…+5 градусов, а днем +10…+12 градусов — с умеренным дождем. Ветер 5−10 м/с будет дуть с северо-запада.

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