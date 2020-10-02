Новое слово в благоустройстве. Как нацпроект преображает барнаульские дворы

Приемка дворов в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» стартовала в Барнауле в пятницу, 2 октября.

В частности, благодаря нацпроекту преобразились дворовые территории по адресам: Змеиногорский тракт, 120/5, Змеиногорский тракт, 120/7, Змеиногорский тракт, 120/8, Змеиногорский тракт, 120/9, Змеиногорский тракт, 120/10.

В ознакомлении с тем, какие работы были проведены на объектах, приняли участие заместитель председателя по работе с общественностью комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула Алексей Пахоменко, депутат Барнаульской городской думы Александр Ельников, руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк, а также работники администрации Центрального района, представители подрядной организации и общественности.

Приемка дворов в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Дмитрий Лямзин

Отметим, что в рамках реализации национального проекта во дворах отремонтировали асфальтобетонное покрытие проездов, тротуары, установили бортовые камни и малые архитектурные формы, сделали освещение. На детской площадке появились тренажеры.

Общая стоимость проведенных работ обошлась в 6,3 млн рублей, из которых размер софинансирования собственников жилья определяется суммой 58,7 тысячи рублей.

Приемка дворов в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Дмитрий Лямзин Приемка дворов в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Дмитрий Лямзин

В разрезе каждой дворовой территории расходы на реализацию нацпроекта выглядят так:

Змеиногорский тракт , 120/5 на сумму 939 тысячи рублей;

120/5 на сумму 939 тысячи рублей; Змеиногорский тракт , 120/7 на сумму 1376,6 тысячи рублей при софинансировании собственников 4,6 тысячи рублей;

120/7 на сумму 1376,6 тысячи рублей при софинансировании собственников 4,6 тысячи рублей; Змеиногорский тракт , 120/8 на сумму 1085 тысячи рублей при софинансировании собственников 15,9 тысячи рублей;

120/8 на сумму 1085 тысячи рублей при софинансировании собственников 15,9 тысячи рублей; Змеиногорский тракт , 120/9: на сумму 1603 тысяч рублей при софинансировании собственников 18,5 тысячи рублей;

120/9: на сумму 1603 тысяч рублей при софинансировании собственников 18,5 тысячи рублей; Змеиногорский тракт , 120/10: на сумму 1298 тысяч рублей при софинансировании собственников 19,7 тысячи рублей.

«Это первая приемка кластера из пяти дворов, как единой заявки с комплексным подходом к благоустройству, полностью подготовленным подрядной организацией. На объекте решена основная проблема благоустройства — это асфальтирование проезжей части и пешеходных дорожек», — подчеркнул Алексей Пахоменко.

Приемка дворов в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Дмитрий Лямзин

Всего же в программе нацпроекта, по словам представителя городской администрации, в текущем году участвует 81 барнаульский двор.

Руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк высказался о том, как осуществлялся контроль за выполнением работ.

«Уже не первый год мы осуществляем совместный контроль с депутатским корпусом БГД за объектами проекта КГС. Всегда страемся находиться в прямом контакте как с подрядчиком, так и с жителями», — сказал представитель «Народного фронта».

Приемка дворов в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Дмитрий Лямзин

Депутат Горудмы Александр Ельников, говоря о проделанной работе, выразил радость за местных жителей, которые теперь смогут оценить плоды благоустройства.

«Здесь теперь присутствует приближенность к европейскому качеству — чистые дороги, тротуары, светлые подъезды, лавочки. Стоит отметить, что на данном участке технические работы проводились в течение нескольких лет, сегодня мы наблюдаем хороший завершающий этап облагораживания территории», — подчеркнул народный избранник.

Местная жительница Татьяна Малышева, делясь впечатлениями от результатов благоустройства, отметила, что до нацпроекта бордюры и асфальт во дворах не ремонтировались ни разу за 38 лет.