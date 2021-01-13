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Жизнь

Нового генерала поставили во главу алтайского погрануправления ФСБ

Генерал-майор Андрей Кузнецов возглавил пограничное управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Андрей Кузнецов (в центре).
Андрей Кузнецов (в центре).
astrobl.ru

В Астрахани назначили нового начальника пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области, им стал Александр Вахнин.

Его предшественника, генерал-майора Андрея Кузнецова, перевели в Алтайский край на пост главы ведомства, сообщила пресс-служба губернатора Астраханской области.

Кузнецов родился 19 сентября 1964 года в Амурской области. Окончил Московское высшее пограничное командное училище КГБ СССР и имеет богатый опыт работы на различных руководящих должностях в пограничных органах ФСБ России.

Женат, воспитывает двоих детей.

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