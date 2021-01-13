Нового генерала поставили во главу алтайского погрануправления ФСБ

В Астрахани назначили нового начальника пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области, им стал Александр Вахнин.
Его предшественника, генерал-майора Андрея Кузнецова, перевели в Алтайский край на пост главы ведомства, сообщила пресс-служба губернатора Астраханской области.
Кузнецов родился 19 сентября 1964 года в Амурской области. Окончил Московское высшее пограничное командное училище КГБ СССР и имеет богатый опыт работы на различных руководящих должностях в пограничных органах ФСБ России.
Женат, воспитывает двоих детей.