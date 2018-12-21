В программе вечера:
- Празднуем 16-летие РК Granmulino.
- Вспоминаем самые необычные истории ресторанного комплекса.
- Специальный гость: Ольга Грушина.
- Ведущий: основатель компании «Granmulino» Валерий Покорняк.
- Дефиле в вечерних платьях, новые коллекции 2019 года и т.д.
- Новогодний розыгрыш призов среди гостей ресторана.
- Фото отчёт от Nightout.
- Видеоотчёт.
И многое другое!
Вход свободный! Бронируйте столики, количество мест ограничено! Тел: 36−36−00
А мы ждем не только ваших голосов, но и заявок на январь 2019 «Мисс Granmulino», который пройдёт 26 января 2018 года! Главный приз — двухнедельная поездка в Италию на двоих! Участвовать можно совершенно бесплатно. На конкурс приглашаются девушки от 18 до 30 лет.
Как подать заявку? Просто напиши нам, что хочешь участвовать и отправь имя, фамилию и свое фото в полный рост любым удобным способом:
- в личные сообщения группы Вконтакте
- на почту stil_models@mail.ru
Все подробности можно узнать по телефону 8 (913) 094-78-60
Информационные партнёры:
- Радиостанция «Новое радио Барнаул»
- Интернет сообщество Barnaul 22
- ИД Алтапресс
- Амик
Организаторы конкурса — кофейне GranMulino и ресторане Vienne Lion. Срок проведения конкурса —