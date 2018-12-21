Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 декабря -19°C
40

Новогоднее шоу в Vienne Lion & Granmulino — выбираем декабрьскую красавицу конкурса «Мисс Granmulino»

22 декабря (суббота) в 19.00 в РК Granmulino & Vienne Lion (Социалистический проспект, 71) пройдет шикарное новогоднее шоу и полуфинал конкурса красоты, где все узнают, кому же достанется главная корона «Мисс Granmulino» Декабрь!

Выбираем декабрьскую красавицу конкурса "Мисс Granmulino»
Выбираем декабрьскую красавицу конкурса "Мисс Granmulino»
Семен Иванов

В программе вечера:

  • Празднуем 16-летие РК Granmulino.
  • Вспоминаем самые необычные истории ресторанного комплекса.
  • Специальный гость: Ольга Грушина.
  • Ведущий: основатель компании «Granmulino» Валерий Покорняк.
  • Дефиле в вечерних платьях, новые коллекции 2019 года и т.д.
  • Новогодний розыгрыш призов среди гостей ресторана.
  • Фото отчёт от Nightout.
  • Видеоотчёт.

И многое другое!

Выбираем декабрьскую красавицу конкурса &quot;Мисс Granmulino»
Выбираем декабрьскую красавицу конкурса «Мисс Granmulino»
Семен Иванов

Вход свободный! Бронируйте столики, количество мест ограничено! Тел: 36−36−00

А мы ждем не только ваших голосов, но и заявок на январь 2019 «Мисс Granmulino», который пройдёт 26 января 2018 года! Главный приз — двухнедельная поездка в Италию на двоих! Участвовать можно совершенно бесплатно. На конкурс приглашаются девушки от 18 до 30 лет.

Как подать заявку? Просто напиши нам, что хочешь участвовать и отправь имя, фамилию и свое фото в полный рост любым удобным способом:

Все подробности можно узнать по телефону 8 (913) 094-78-60

Информационные партнёры:

  • Радиостанция «Новое радио Барнаул»
  • Интернет сообщество Barnaul 22
  • ИД Алтапресс
  • Амик

Организаторы конкурса — кофейне GranMulino и ресторане Vienne Lion. Срок проведения конкурса — до 31.07.2019. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по электронной почте stil_models@mail.ru.

  • Реклама

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость