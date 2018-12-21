22 декабря (суббота) в 19.00 в РК Granmulino & Vienne Lion (Социалистический проспект, 71) пройдет шикарное новогоднее шоу и полуфинал конкурса красоты , где все узнают, кому же достанется главная корона «Мисс Granmulino» Декабрь!

В программе вечера:

Празднуем 16-летие РК Granmulino.

Вспоминаем самые необычные истории ресторанного комплекса.

Специальный гость: Ольга Грушина.

Ведущий: основатель компании «Granmulino» Валерий Покорняк.

Дефиле в вечерних платьях , новые коллекции 2019 года и т.д.

новые коллекции 2019 года и т.д. Новогодний розыгрыш призов среди гостей ресторана.

Фото отчёт от Nightout.

Видеоотчёт.

И многое другое!

Выбираем декабрьскую красавицу конкурса «Мисс Granmulino» Семен Иванов

Вход свободный! Бронируйте столики, количество мест ограничено! Тел: 36−36−00

А мы ждем не только ваших голосов, но и заявок на январь 2019 «Мисс Granmulino», который пройдёт 26 января 2018 года! Главный приз — двухнедельная поездка в Италию на двоих! Участвовать можно совершенно бесплатно. На конкурс приглашаются девушки от 18 до 30 лет.

Как подать заявку? Просто напиши нам, что хочешь участвовать и отправь имя, фамилию и свое фото в полный рост любым удобным способом:

в личные сообщения группы Вконтакте

на почту stil_models@mail.ru

Все подробности можно узнать по телефону 8 (913) 094-78-60

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