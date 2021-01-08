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Жизнь

Новогоднее украшение города обошлось барнаульцам в 480 «зарплат»

Барнаул к Новому году украсили за 16,7 млн рублей — это в два раза больше, чем в 2019 году. Дополнительные расходы были оправданы большим количеством иллюминации, пишет «ФедералПресс».

Предновогодний Барнаул.
Предновогодний Барнаул.
Анна Зайкова.

Много вложений потребовалось на украшение площади Сахарова. Здесь установили главную елку, четыре маленькие горки и одну среднюю, два детских ледовых аттракциона, 14 ледовых барельефов.

Власти отказались от фейерверка из-за эпидемиологической ситуации. Вместо этого по Барнаулу развесили большое количество иллюминации: виньеток, украшений на столбы, светодиодных перетяжек, в том числе в виде герба города.

«Население Барнаула — 630 тысяч человек. То есть затраты на каждого жителя столицы региона составили 26,5 рубля. Расходы на оформление равны примерно 480 средним зарплатам в городе или 1637 средним месячным пособиям гражданам, усыновившим детей», — пишут СМИ.

Также «ФедералПресс» подсчитали, что на эти деньги можно было бы приобрести 22 квартир на 835 квадратных метров. Такой вывод они сделали из данных по реализации проекта по переселению из ветхого жилья.

«За два года в рамках реализации проекта по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в регионе было расселено свыше 800 аварийных квартир общей площадью 30 тысяч квадратных метров, что потребовало 600 млн рублей», — отметили журналисты.

Они также подсчитали, что новосибирцам установка главной елки «обошлась» в 3 рубля, омичам — в 24 рубля, жителям Красноярска — в 45 рублей.

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