Новогодние каникулы: как отдыхаем в январе 2020 года

Последние дни 2019 года выпадают на понедельник и вторник, поэтому 30 и 31 декабря будут рабочими (в отличие от прошлого года).
В 2020 году новогодние выходные продлятся с 1 по 8 января, со среды по среду.
Новогодние выходные, которые в 2020 году выпали на субботу и воскресенье, перенесли на майские праздники:
- с субботы 4 января — на понедельник 4 мая,
- с воскресенья 5 января — на вторник 5 мая.
Всего в производственном календаре на 2020 год 248 рабочих дней, 5 сокращенных и 118 — праздничных и выходных.