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Жизнь

Новогодние каникулы: как отдыхаем в январе 2020 года

Новогодние каникулы у россиян в 2020 году продлятся восемь дней. Это на два дня короче, чем в прошлом году. Рассказываем, почему так произошло и как отдыхаем в январе 2020 года.

Новый год, подарки.
Новый год, подарки.
СС0

Последние дни 2019 года выпадают на понедельник и вторник, поэтому 30 и 31 декабря будут рабочими (в отличие от прошлого года).

В 2020 году новогодние выходные продлятся с 1 по 8 января, со среды по среду.

Новогодние выходные, которые в 2020 году выпали на субботу и воскресенье, перенесли на майские праздники:

  • с субботы 4 января — на понедельник 4 мая,
  • с воскресенья 5 января — на вторник 5 мая.

Всего в производственном календаре на 2020 год 248 рабочих дней, 5 сокращенных и 118 — праздничных и выходных.

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