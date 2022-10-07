Новогодние мероприятия отменят в ряде регионов

Ряд регионов решил отменить праздничные мероприятия на Новый год. Освободившееся средства пойдут на помощь мобилизованным и военнослужащим в СВО.

Праздничные мероприятия не состоятся в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов. Власти отменили концерты на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда», благотворительный прием в Таврическом дворце.

Без изменений пройдут только детские елки и новогодние программы для семей с детьми.

Главам администраций муниципальных районов Ленинградской области также рекомендовали отменить все праздничные мероприятия. В том числе новогодние корпоративы.

Отменили массовые гуляния, концерты и салюты в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев, передает ТАСС.

РБК сообщает, что развлекательные шоу и фейерверки отменили в Ростове-на-Дону, Воронеже, Брянске, Краснодаре. В Калуге отказались от концертов с приглашенными звездами и других праздничных мероприятий на Новый год. В Белгороде — от закупки новых новогодних украшений для улиц города.