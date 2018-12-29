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Жизнь
19

Новогодние подарки, тепло и заботу подарили алтайские энергетики маленьким жителям края

По собственной инициативе сотрудники филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») приобрели подарки для тех детей, которые нуждаются во внимании. Вместе с благотворительным фондом «Облака» они поздравили с Новым годом пациентов некоторых лечебных учреждений, воспитанников социальных центров, приюта «Солнышко».

Миля Семененко,
директор благотворительного фонда «Облака»:

Наша, уже можно сказать, дружба с ребятами из «Алтайэнерго» имеет самые положительные результаты. Это замечательно, что есть инициативные люди, которые могут просто позвонить и сказать: «Есть большое количество новогодних подарков, мы хотим отдать их тем, кому они очень нужны. Помогайте!» Так мы и познакомились.

А в Камне-на-Оби новогодние сладкие поздравления от энергетиков получили юные спортсмены — участники турнира по греко-римской борьбе. Это тоже уже стало доброй традицией. Энергетики поддерживают участников турнира, который является ежегодным.

Александр Годунов,
директор производственного отделения Северные электрические сети филиала «Алтайэнерго»:

Наши отношения с федерацией спортивной борьбы города Камня-на-Оби носят постоянный характер. Всегда оказываем посильную помощь, как в организации турнира, так и в проведении церемонии награждения победителей.

А накануне новогодних каникул энергетики побывали во многих учебных и социальных учреждениях не только со сладкими подарками. Главное, что принесли в подарок сотрудники крупнейшей электросетевой компании края — знания правил обращения с электричеством, которые как никогда актуальны именно в этот период.

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