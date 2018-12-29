Новогодние подарки, тепло и заботу подарили алтайские энергетики маленьким жителям края

Наша, уже можно сказать, дружба с ребятами из «Алтайэнерго» имеет самые положительные результаты. Это замечательно, что есть инициативные люди, которые могут просто позвонить и сказать: «Есть большое количество новогодних подарков, мы хотим отдать их тем, кому они очень нужны. Помогайте!» Так мы и познакомились.