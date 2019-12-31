Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 декабря -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
14

Новогодний подарок барнаульским биатлонистам

В преддверии Нового года и предстоящего спортивного сезона «Союз биатлонистов России» сделал ценный подарок для «Детской школы биатлона» ГСОО «Барнаульской федерации биатлона». Юные биатлонисты Барнаула, получили в подарок 40 мишенных установок и 10 дорогостоящих пневматических винтовок. Данный инвентарь поступил согласно выполнения программы помощи «Союза биатлонистов России» регионам.

Новогодний подарок барнаульским биатлонистам
Новогодний подарок барнаульским биатлонистам
«Союз биатлонистов России»

Благодаря данной поддержки и помощи увеличится число детей занимающихся биатлоном и вырастут спортивные результаты.

ГСОО «Барнаульской федерации биатлона», АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» благодарит «Союз биатлонистов России» за оказанную помощь.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость