В преддверии Нового года и предстоящего спортивного сезона «Союз биатлонистов России» сделал ценный подарок для «Детской школы биатлона» ГСОО «Барнаульской федерации биатлона». Юные биатлонисты Барнаула, получили в подарок 40 мишенных установок и 10 дорогостоящих пневматических винтовок. Данный инвентарь поступил согласно выполнения программы помощи «Союза биатлонистов России» регионам.
Новогодний подарок барнаульским биатлонистам
«Союз биатлонистов России»
Благодаря данной поддержки и помощи увеличится число детей занимающихся биатлоном и вырастут спортивные результаты.
ГСОО «Барнаульской федерации биатлона», АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» благодарит «Союз биатлонистов России» за оказанную помощь.