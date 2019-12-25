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Новогодняя елка — 2020: как пройдет представление главной красавицы в Индустриальном районе

28 декабря в Парке спорта (ул. Энтузиастов, 12-в) пройдет большой праздник — представление главной новогодней елки Индустриального района и фестиваль снежных фигур. В программе встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, открытие снежного городка и праздничный салют. Начало в 16:00.

Новогодняя елка.
Новогодняя елка.
СС0.

Кроме главной новогодней красавицы барнаульцам представят снежный городок и проведут фестиваль снежных фигур. Студенты Института архитектуры и дизайна Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова соорудят из снега настоящий сказочный уголок с тематическими фигурами. В том числе представят работы в образе сказочных персонажей от компании «Радиотехника», журнала «Телепарк» и других партнеров события. Работы будут радовать гостей парка до конца праздничных каникул.

Партнеры — «ИСК «Союз», журнал «Телепарк», сеть распродаж «Галамарт», компании «Алтайлес» и «Радиотехника» — порадуют участников подарками на основной сцене. Здесь же пройдет встреча с главными зимними волшебниками — Дедом Морозом и Снегурочкой. Они зажгут тысячи огоньков на праздничной елке Индустриального района, поиграют с маленькими гостями и подарят новогоднее настроение каждому.

Завершится праздник ярким салютом в 19:00.

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