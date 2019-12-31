Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 декабря -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
29

«Новогодняя гонка» по биатлону среди спортсменов возрастной категории «MASTERS»

28 декабря на лыжно-биатлонном комплексе Белокуриха 2 состоялась «Новогодняя гонка» по биатлону среди спортсменов возрастной категории «MASTERS». Организаторы соревнований :

  • Агрохолдинг «ГУДВИЛЛ»
  • АО «КУРОРТ БЕЛОКУРИХА»
  • АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая».

Информационную поддержку оказал

  • ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»

На старт индивидуальной гонки, вышли представители из городов Барнаула, Новосибирска, Томска, Кемерово, Анжеро-Судженск, Бийска, Змеиногорска, Республики Алтай.

Соревнования в таком формате проводились впервые и стали тестовыми, перед проведением в марте 2020 г. Чемпионата России по биатлону на лыжно-биатлонном комплексе Белокуриха 2 возрастной категории «MASTERS». Победителями в своих возрастных категориях стали: Иван Лыжин (г. Барнаул); Лыков Андрей (Р.Алтай); Морозов Юрий (г. Новосибирск); Сергей Красный (г.Томск).

Председатель АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» Сергей Локтев, отметил хороший уровень организации соревнований и качественную подготовку лыжных трасс, выразил благодарность Председателю совета директоров АО «КУРОРТ БЕЛОКУРИХА» Бенгарду А.А., Генеральному директору АО «КУРОРТ БЕЛОКУРИХА» Ежову К.П., Директору лыжно-биатлонного комплекса Белокуриха -2 Ждановичу А.В. за подготовку и проведение «Новогодней гонки».

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость