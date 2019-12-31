«Новогодняя гонка» по биатлону среди спортсменов возрастной категории «MASTERS»

На старт индивидуальной гонки, вышли представители из городов Барнаула, Новосибирска, Томска, Кемерово, Анжеро-Судженск, Бийска, Змеиногорска, Республики Алтай.
Соревнования в таком формате проводились впервые и стали тестовыми, перед проведением в марте 2020 г. Чемпионата России по биатлону на лыжно-биатлонном комплексе Белокуриха 2 возрастной категории «MASTERS». Победителями в своих возрастных категориях стали: Иван Лыжин (г. Барнаул); Лыков Андрей (Р.Алтай); Морозов Юрий (г. Новосибирск); Сергей Красный (г.Томск).
Председатель АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» Сергей Локтев, отметил хороший уровень организации соревнований и качественную подготовку лыжных трасс, выразил благодарность Председателю совета директоров АО «КУРОРТ БЕЛОКУРИХА» Бенгарду А.А., Генеральному директору АО «КУРОРТ БЕЛОКУРИХА» Ежову К.П., Директору лыжно-биатлонного комплекса Белокуриха -2 Ждановичу А.В. за подготовку и проведение «Новогодней гонки».