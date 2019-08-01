Новорожденную девочку с Алтая на вертолете доставили в кемеровскую клинику

Новорожденную девочку, которая не могла самостоятельно дышать, из Горно-Алтайска на вертолете санитарной авиации доставили в кемеровскую клинику. Об этом сообщает «Новости Горного Алтая» со ссылкой на главу департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Михаила Малина.
Вертолет санитарной авиации
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Сообщается, что новорожденной понадобилась неотложная операция. Врачи подозревали у девочки патологию трахеи.
Вертолет сел в пригороде Кемерова. Девочку на реанимобиле отвезли в больницу. Там к приему пациентки уже подготовили операционную. Ее встречали реаниматолог, неонатолог и хирург.
Перелет ребенок перенес хорошо.