Новорожденную девочку с Алтая на вертолете доставили в кемеровскую клинику

Новорожденную девочку, которая не могла самостоятельно дышать, из Горно-Алтайска на вертолете санитарной авиации доставили в кемеровскую клинику. Об этом сообщает «Новости Горного Алтая» со ссылкой на главу департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Михаила Малина.