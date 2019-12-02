Новоселы долгостроя «Демидов-парка» замерзают в квартирах с температурой +5 градусов

В конце ноября в Новоалтайске краевая комиссия в составе представителей Минстроя, Госинспекции и городской администрации выявила серьезные нарушения при строительстве дома в жилом комплексе «Демидов парк». Дом плохо утеплён, а система отопления спроектирована с ошибками, сообщают «Вести Алтай».

Комиссия отметила, что такое здание можно было построить в Сочи, но никак не в сибирском городе.

По словам жильцов, во многих квартирах многострадального дома сейчас держится температура в пределах +5-+10 градусов. Круглосуточно работают электронагреватели — с их помощью удается поднять температуру до +14 градусов.

«Было здесь и +10, и +9 градусов. Это сейчас вот более-менее, потому что на улице тепло и ещё вечером работало более-менее отопление. Сегодня они его почти отключили. Воды горячей нет, лифт у нас работает один, и то с перебоями. Как здесь жить — это просто нереально», — пожаловалась жительница дома Мария.

Еще одна жительница дома Ксения Сухинина рассказала, что такая температура держится с конца октября:

«Выходит на солнечную сторону, мы считали, что здесь будет самая тёплая комната, и отдали её ребёнку. Но здесь самая большая температура + 5 °C с конца октября и весь ноябрь. Больше она не поднимается», — сказала она.

Также, по словам новоселов «Демидов парка», во многих незаселенных квартирах от холода полопались трубы, а вода быстро превратилась в сплошной лёд. На месте специалисты вскрыли фасадную плитку и обнаружили, что тепловая отсечка отсутствует, бетон промерзает насквозь.



Как выяснила комиссия, проблема не связана с работой котельной: тепло подается по нормативу. Но система дома рассчитана на пятиэтажный дом, поэтому тепло есть только на верхних этажах. Постоянные проблемы жильцы дома также испытывают и с некачественным электропитанием.

Более чем в 200 квартир дома «Демидов парка» планируют заселить медиков. Главврач Новоалтайской ЦРБ Константин Федорюк переехал в новостройку, но заселять своих подчинённых в замерзающий дом до устранения недоделок не готов.

Напомним, что многоквартирный дом на ул. Прудской, 40 в Новоалтайске — проект компании «Аспект». Строительство масштабного жилого комплекса началось в 2012 году, заселить его должны были в 2016, однако у застройщика закончились средства. Дом передали подрядчику, который за счет собственных средств закончил работу. Найти его удалось после того, как край решил приобрести в нем квартиры для новоалтайских медиков на общую сумму около 200 млн рублей.